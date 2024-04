Ecco l’app ’DeA Cupra digital e arte’

E’ stata presentata ieri, a Cupra Marittima la App ’DeA Cupra Digital e Arte’ voluta dal comune per promuovere e far scoprire ai turisti il proprio territorio attraverso ricostruzioni in 3D e visori, oltre a un nuovo logo che sarà l’identità di Cupra Marittima. "Un logo che richiama La Dea Cupra – ha esordito il sindaco Piersimoni – Il nostro paese si identifica con attività turistica di tipo balneare, ma vogliamo dare maggiore spessore a quest’offerta affiancandola con quella artistica e culturale con l’intendo di allungare la stagione turistica. Promuoveremo eventi sportivi, ma anche di valorizzazione storica e culturale grazie al grande patrimonio che abbiamo, penso al parco archeologico, al borgo di Marano, alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, tutto con il logo Dea Cupra per dare ai nostri turisti la possibilità di venire a Cupra tutto l’anno. Abbiamo voluto l’avvicinamento alla Dea Cupra perché, a detta di chi frequenta il nostro paese, ha una bellezza paragonabile a quella di una venere". Presentata anche la App istituzionale che il turista può scaricare per avere tutte le informazioni sulla località scelta per le vacanze.

"E’ una piattaforma integrata tra sito istituzionale, sito turistico e l’app stessa che consente al cittadino e turista di conoscere i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, ma anche un veicolo verso le attività commerciali e turistiche – ha spiegato il consigliere delegato Remo Lelli – E’ solo un primo step, poiché avendo intercettato tutta una serie di fondi Pnrr, stiamo lavorando con dei partner per migliorare lo strumento tecnologico col quale i cittadini potranno chiedere all’amministrazione come prenotare i ritiri di ingombranti, fare pagamenti digitali, collegarsi con tutte le attività commerciali cuprensi mappate per poterle raggiungere con il navigatore".

L’assessore alla cultura Daniela Luciani ha spiegato che la realizzazione dell’app Dea Cupra è stata possibile cogliendo un bando del Ministero di quasi 200mila euro. "Un progetto importante che permette ai diversamente abili di godere delle bellezze del nostro paese attraverso gli strumenti della digitalizzazione – ha aggiunto la Luciani – Ci sono anche tre app che prevedono altrettanti percorsi come quello che va dalla marina al borgo di marano, che permette di ammirare le opere all’interno della chiesa di S. Basso e l’ultimo che riguarda il parco archeologico".

Marcello Iezzi