Escursione speciale alla riserva Sentina: anniversario di Ramsar

Nell’ambito delle iniziative per la giornata mondiale delle zone umide il circolo Legambiente lu cucale di San Benedetto domenica 2 febbraio, per celebrare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, organizza una visita guidata alla Riserva Sentina. L’iniziativa si svolgerà domenica con appuntamento alle 9 presso l’ingresso nord della riserva (via del cacciatore angolo via martiri di Marzabotto). La visita guidata terminerà alle 12. Il titolo della giornata è ’Valorizzare e Proteggere la riserva naturale della Sentina’. Gli accompagnatori dei circoli di Ascoli e San Benedetto guideranno i partecipanti all’interno della riserva naturale illustrando le peculiarità della zona umida eventi per far conoscere, conservare e fruire queste aree. La Convenzione di Ramsar è lo strumento che fornisce ai 170 Paesi firmatari le Linee Guida per la conservazione e l’uso razionale di queste aree e delle loro risorse, ed è l’unico trattato internazionale sull’ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, e svolgono una funzione fondamentale di mitigazione ai cambiamenti climatici. Le zone umide d’importanza internazionale riconosciute ed inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar per l’Italia sono ad oggi 57, distribuite in 15 Regioni.

Vittorio Bellagamba