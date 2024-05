Esordio super per la ’Picena Non Vedenti’ in serie B

Partenza ‘da sballo’ per la ‘Picena Non Vedenti’ nel campionato di Serie B di torball, dopo le prime partite andate in scena nello scorso weekend a Messina. La formazione ascolana, infatti, ha ottenuto 16 punti in sei gare, occupando così il terzo posto provvisorio, in attesa delle restanti sfide che si disputeranno ad Ascoli il 18 e 19 maggio. Cinque vittorie e un pareggio, questi i frutti raccolti dalla compagine ascolana guidata da Giovanni Palumbieri, che sogna la promozione in Serie A. Grande la soddisfazione degli atleti, in particolare del capitano Vito Valleriani, teramano di Castellalto, ma con la Picena fin dall’anno della sua fondazione. "Per noi sono stati due giorni pieni di emozioni, e dire che avevamo iniziato male l’esordio in campionato, dove stavamo perdendo con la prima in classifica per 3-1 – spiega Valleriani –. Poi nell’ultimo minuto di gioco l’abbiamo ripresa fissando il punteggio finale sul 3-3. Da lì in poi, con l’euforia alle stelle, non ci siamo più fermati". "Un ringraziamento – prosegue il presidente Marco Piergallini – devo rivolgerlo ai nostri sponsor che ci permettono di portare avanti le varie attività. Si tratta di Fainplast, Geta, Maxi Melt e l’autoscuola Cita di Verona". Nel dettaglio, dopo aver pareggiato per 3-3 con il Settecolli, la Picena ha battuto il Campobasso 5-3 e 9-3, il Messina 6-4 e 6-3, mentre lo stesso Settecolli per 6-5.

Matteo Porfiri