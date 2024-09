Fanno apertivo con i piedi nella fontana: virali sui social

Aperitivo in fontana sul lungomare di Grottammare. Piedi in ammollo nella vasca che zampilla acqua, sacchetto di patatine, tre bottiglie di birra. Una trovata geniale di due amici in bicicletta che giunti sul lungomare sud di Grottammare, evidente stanchi della pedalata, hanno pensato di rinfrescarsi nella fontana facendo anche uno spuntino. Un’immagine che non è sfuggita ai passanti che poi hanno postato la foto sui social, subito diffusa dalla pagina ’Gta Sun beach’. Proprio alcuni giorni fa abbiamo parlato, su questa pagina, delle difficoltà che l’amministrazione comunale incontra per tenere in funzione quelle quattro fontane a giglio, dove a seguito dello sporco e della sabbia portata da persone che vanno a lavarsi i piedi appena usciti dalla spiaggia, si ostruiscono i filtri delle pompe che si bruciano. Proprio per eseguire la manutenzione straordinaria che prevede la sostituzione di sonde di livello, di elettrovalvole e riparazione di una pompa il Comune ha speso 750 euro. Ora al di là del danno che si produce al bene pubblico, ne va di mezzo anche l’immagine della città, dove il turista a spasso sul lungomare non dovrebbe assistere a questo spettacolo di male educazione.