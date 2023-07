Festa coi Boomdabash "Qui nelle Marche ci sentiamo a casa"

Tira aria di festa a Montegiorgio, l’estate si fa bollente e carica di allegria per il concerto dei i Boomdabash, una delle migliori reggae band d’Italia di origine salentina. Il gruppo sarà a piazza Dante Mattii questa sera a partire dalle 22 per un viaggio nel percorso musicale della band che ha raggiunto il successo grazie ad una serie di hit diventate immediatamente dei tormentoni estivi: ‘Portami con te’, ‘Il solito italiano’ a ‘A tre passi da te’, il singolo ‘Non ti dico no’ con Loredana Bertè, ‘Mambo salentino’ con Alessandra Amoroso, e ‘Karaoke’, entrambe certificate triplo disco di platino. I Boomdabash sono già in tour, ovunque collezionano successi travolgenti, a loro chiediamo qualche anticipazione sullo spettacolo che si prepara per Montegiorgio.

"Si tratta di uno spettacolo nuovo e innovativo, concepito nel vero senso della parola come un party: ritmi serrati, tantissima energia e un assetto totalmente unico, arricchito dalla presenza del nostro batterista B-Dog e dal nostro corpo di ballo che impreziosiscono un live che praticamente è un viaggio. Un viaggio che parte dagli albori dei Boomdabash fino ai nostri giorni. Solitamente le nostre performance live sono sempre state esplosive ma mi sento di dire che quest’anno abbiamo davvero spinto al massimo per dare al pubblico l’esperienza più divertente ed energica che potessimo creare".

Tra pochi giorni uscirà anche il disco nuovo, anche qui con duetti d’eccellenza, c’è da aspettarsi una atmosfera salentina molto forte ma anche un’energia unica, com’è nel vostro stile.

"Questo sarà il disco più bello della nostra carriera, nonché il più sofferto. Nei brani sarà possibile trovare tanto dei Boomdabash degli inizi, le sonorità dancegall salentina con un tocco internazionale. Abbiamo scelto il titolo ’Venduti’ perché si tratta dell’insulto che ci viene rivolto da quando abbiamo mosso i primo passi nel mainstream, abbiamo voluto prendere una parola negativa e farla diventare il titolo del nostro album più bello di sempre, l’album per tutti, per chi ama i Boomdabash degli esordi e per chi ci ha conosciuto con le nostre grandi hit".

Siete legati alle Marche, conoscete il nostro territorio?

"Da sempre nelle Marche ci sentiamo come a casa. Abbiamo sempre avuto un bellissimo riscontro, e i nostri live nelle regione da sempre ci hanno lasciato dei ricordi indelebili! Qui ci sembra di trovare sempre alcuni dei nostri fan più affezionati, che ci supportano e incoraggiano fin dagli inizi della nostra carriera. Vi aspettiamo a Montegiorgio".

Angelica Malvatani