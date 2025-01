Festa grande per la signora. Ida Marchei

La signora Ida Marchei compie 100 anni (nella foto i parenti che ritirano un attestato dal sindaco) e gli auguri della città di Offida. La nonnina offidana giovedì ha raggiunto l’importante traguardo di un secolo di vita circondata dall’affetto di tutti i suoi parenti e amici. Il sindaco Luigi Massa, insieme alle assessore Isabella Bosano e Marica Cataldi, hanno fatto visita alla signora Marchei. Durante la visita gli amministratori hanno espresso parole di stima e di affetto per Ida consegnandole un omaggio simbolico in segno di riconoscimento per il percorso di una vita ricca di storia e di valori. "È un piacere – hanno commentato gli amministratori - incontrarla e augurarle buon compleanno a nome di tutta la città: questo è un traguardo importante ed è giusto celebrarlo. I nostri più sinceri complimenti: festeggiare i 100 anni significa anche ricordare una vita lunga e intensa".