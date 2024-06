Festival del libro in grande stile. A Venarotta anche Rocco Papaleo

Sarà un’edizione decisamente particolare quella in programma domenica a Venarotta, in occasione del Festival del Libro. Un’edizione speciale, abbinata quest’anno al Festival dell’Appennino dedicato alle quattro regioni del cratere sisma e fortemente voluta dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli e dal presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani. Domenica 16 giugno, insomma, si rinnoverà questo appuntamento giunto alla sua quarta edizione e dedicato agli amanti della lettura e della cultura. Il Festival del Libro 2024 è dedicato al poeta Emidio Vittori a cui è intitolata anche una sala della Biblioteca comunale di Ascoli. Questo evento, sostenuto dal Comune di Venarotta, dalla Regione Marche, dal Bim Tronto e dall’azienda Graziano Ricami, promette di essere una giornata ricca di incontri con autori, attività creative e momenti di approfondimento culturale ed è stato presentato nella sala convegni della Bottega del Terzo Settore dall’organizzatrice Valeria Germani, dal presidente del Bim Luigi Contisciani e da Antonio Giordani figlio del titolare della ditta ‘Graziano Ricami’ che ha sede proprio a Venarotta. Di grande rilievo anche gli ospiti che saranno presenti in piazza Simonetti: Rocco Papaleo, Massimiliano Ossini e il fumettista Maicol&Mirco. Ossini aprirà gli appuntamenti pomeridiani alle ore 15 con il suo incontro intitolato ’Le montagne magiche. In viaggio sui Sibillini’ e ’Amico. L’estate che cambiò tutto’ e condurrà il pubblico in un viaggio emozionante tra le pagine dei suoi libri. Il fumettista Maicol&Mirco arriverà in piazza Simonetti alle 18.15 coinvolgendo i più giovani con il laboratorio ’Favole per psicoterapeuti’. Alle 21, si terrà la premiazione del concorso dedicato alle scuole e intitolato ’Emidio Vittori. La biblioteca che vorrei’, seguita alle ore 21.30 dall’incontro ’Sensibili armonie’: le parole di Rocco Scotellaro e Claudio Damiani attraverso la voce di Rocco Papaleo. Questo evento, in dialogo con Rossella Frollà e Claudio Damiani, promette di essere un’esperienza toccante e riflessiva. "Per noi della Graziano Ricami – ha sottolineato Antonio Giordani – è un grande onore far parte dell’organizzazione del Festival del Libro a Venarotta. Il sisma ci ha messo a dura prova ma non ci è mai venuto in mente di venir via da questo posto fantastico dove siamo nati noi, è nata l’azienda e dove i clienti vengono a trovarci volentieri seppure non sia comodissimo raggiungerci. Questo isolamento però è apprezzato perché Venarotta è davvero un’oasi di pace. Vi aspettiamo tutti domenica per questa edizione davvero straordinaria del Festival del Libro".

Valerio Rosa