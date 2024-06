Focus sulla tecnologia con l’intelligenza artificiale

"Partecipazione al tempo dell’intelligenza artificiale" è il titolo del nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Il confronto genera il progresso", all’interno del più ampio progetto "Le Giornate della Partecipazione". L’iniziativa si terrà venerdì prossimo nella Sala Kursaal (ore 21.15). Per l’occasione, torna a Grottammare il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, con un contributo sul rapporto tra politica e intelligenza artificiale nell’intervento dal titolo "Partecipazione politica e impatto sociale delle I.A.". Il tema verrà ulteriormente approfondito nei successivi interventi del professor Giuseppe Italiano (direttore del corso di laurea in Data scienze and management Luiss "Guido Carli") e della professoressa Debora Spini (docente della New York University di Firenze), intitolati rispettivamente "Intelligenza artificiale nel bene e nel male" e "La politica sfida l’intelligenza artificiale". "L’intelligenza artificiale è una tecnologia in rapida evoluzione che sta già avendo un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – È importante che i cittadini siano informati sulle potenzialità e sui rischi di questa tecnologia".