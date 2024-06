Folignano, ecco la giunta. Flaiani vice e record di voti

Il dato è tratto. Anche il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, ha nominato la giunta, a due settimane dalle elezioni che gli hanno consegnato, di fatto, il secondo mandato consecutivo. Terrani ha dunque scelto chi lo affiancherà: i quattro candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. Angelo Flaiani (recordman di voti, con ben 520), Laura Addis (450), Serena Accorsi (390) e Costantino Nepi (287). Ma nel corso del quinquennio potrebbe esserci una rotazione. "Sì, – dice Terrani – effettivamente cercheremo di coinvolgere un po’ tutta la nostra squadra". Angelo Flaiani, sindaco fino al 2019, sarà il vice di Matteo Terrani e avrà le deleghe al bilancio, allo sport e alla polizia municipale. Laura Addis, invece, è una new entry e le sono state assegnate le deleghe alla cultura e alla pubblica istruzione. Facevano già parte della giunta Serena Accorsi e Costantino Nepi: la prima seguirà le attività produttive, le politiche per la terza età e i servizi integrativi per l’infanzia, mentre il secondo si occuperà prevalentemente del sociale. La giunta verrà ufficializzata nel primo consiglio comunale, in programma giovedì alle 18: di questo, faranno parte anche Massimo Agostini, Eleonora Ritrecina, Samuele D’Ottavio e Manuel Angelini per la maggioranza, mentre il candidato sindaco sconfitto Peppe Paci, Tania Arcangeli, Fulvio Corradetti e Angelo Casella rappresenteranno la minoranza. Intanto, il Terrani-bis è partito con un primo intervento: la firma per i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Alessandria e via Agrigento.

Matteo Porfiri