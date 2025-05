Forlì supera Sambenedettese 3-1: vittoria decisiva al Morgagni

FORLì

3

SAMBENEDETTESE

1

(4-3-3): Martelli; Motti (40’ st Mandrelli), Drudi, Saporetti, Falasca; Lilli, Menarini, Gaiola (16’ st Rossi); Lombardi (44’ st Valentini), Petrelli, (49’ st Eleonori), Farinelli (22’ st Trombetta). A disp.: Colombo, Firman, Graziani, Berto. All.: Miramari.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Semprini; Chiatante (32’ st Battista), Pezzola (37’ st Lulli), Gennari, Orfano; Candellori (12’ st D’Eramo), Guadalupi, Tataranni; Kerjota, Eusepi, Fabbrini 812’ st Baldassi). A disp.: Coccia, Calvaresi, Paolini, Bouah, Orlandi. All.: Palladini.

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 9’ pt Eusepi, 18’ pt Farinelli, 28’ pt Petrelli, 39’ pt Lombardi.

Note - Ammoniti Drudi, Saporetti, Farinelli; Fabbrini, Tataranni. Spettatori 1.200 circa. Angoli: 6-4. Recupero: 3’, 5’.

Nuova prova di forza del Forlì che, dopo l’iniziale vantaggio della Sambenedettese, non si perde d’animo chiudendo, in pratica, la partita sin dal primo tempo rifilando tre gol alla blasonata avversaria, sostenuta al Morgagni da oltre 500 tifosi.

Nei padroni di casa mister Miramari dove ovviare alle assenze di Sbardella, Campagna e Macrì, mentre sulla sponda opposta Palladini non ha a disposizione l’estremo Orsini, Zini e Sbaffo. Il match parte subito con le due squadre disposte a darsi battaglia, alla ricerca del risultato pieno. Più manovriera la Samb, che però si è trovata davanti un’avversaria pronta a scommettere sul tricolore con un gioco scintillante. All’8’ Sambenedettese in vantaggio: sulla conclusione di Kerjota, respinta da Martelli, Eusepi anticipa tutti mettendo dentro la palla. Dopo il tiro alto di Lilli (13’) il pareggio del Forlì al 18’: Lombardi, da destra, centra per l’accorrente Farinelli che spedisce in rete l’1-1. Nella fase centrale del primo tempo il Forlì continua a spingere sull’acceleratore: al 20’ Lombardi impegna Semprini, e al 26’ Lilli spara alto.

Quindi al 28’ Petrelli conferma il suo stato di grazia con un rasoterra dal limite solo apparentemente semplice, ma velenoso, per il 2-1. Il Forlì non toglie il piede dall’acceleratore e al 39’ Lombardi su punizione sfrutta il non perfetto piazzamento della barriera segnando il 3-1. La prima frazione si chiude (44’) col tentativo di Eusepi che manca l’impatto sottomisura per pochi centimetri.

Nella ripresa cala il ritmo e, di conseguenza, diminuiscono anche le emozioni. Per la Samb ci provano prima Candellori, sul fondo, poi Baldassi con un colpo di testa respinto da Martelli, quindi Eusepi, fuori di un soffio; Per il Forlì invece Lilli, in mezzo all’area, conclude troppo centralmente. Al 72’ Menarini imbecca Trombetta, in campo da poco, che vola verso la porta ma la sua conclusione, sporcata da un difensore, va sul palo. Due minuti dopo la stessa sorte per la botta da fuori area di D’Eramo che si schianta sulla traversa, rimbalza sulla riga ed esce. Negli ultimi minuti Martelli chiude su Eusepi e Battista poi Trombetta, servito da Petrelli, viene chiuso in angolo. Mercoledì la Samb ospiterà il Livorno che, domenica, attende un Forlì. Nelle altre gare: Ospitaletto-Bra 2-3, Casarano-Siracusa 1-3.

Franco Pardolesi