Fuga di gas in casa, una signora intossicata è grave in ospedale

Le esalazioni di gas respirate in casa hanno fatto finire in ospedale una donna residente in via San Giacomo, una delle traverse di corso di Sotto fra il centro storico di Ascoli e Porta Romana. La donna è stata vista precipitarsi in strada e chiedere aiuto; evidente che era vittima di un malore. Subito è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che in breve si sono portati sul luogo dell’emergenza. Al loro arrivo si sono resi conto, così come altre persone presenti in strada, che dall’abitazione della donna proveniva l’inconfondibile odore di gas. Per sui sono stati gli stessi sanitari del 118 a chiedere, attraverso la propria centrale operativa, l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti anche loro rapidamente in via San Giacomo. Una volta entrati nell’appartamento dove vive la signora, si sono resi conto del forte odore di gas proveniente dalla cucina e che ha respirato avvertendo quindi il malore che l’ha spinta a chiedere aiuto. Per cui non hanno dovuto far altro che mettere in sicurezza la cucina eliminando la fuoriuscita di gas e arieggiare l’appartamento aprendo tutte le finestre. La donna è stata ricoverata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in codice rosso, di una certa gravità quindi.