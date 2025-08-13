Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniBruciata vivaNuovo negozioMeteo weekendMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaLutto cittadino per Simone . Colli si prepara all’ultimo saluto
13 ago 2025
MARIA GRAZIA LAPPA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Lutto cittadino per Simone . Colli si prepara all’ultimo saluto

Lutto cittadino per Simone . Colli si prepara all’ultimo saluto

Un paese intero si stringe intorno alla famiglia del giovane morto dopo uno schianto in moto

Simone Di Emidio, morto a 27 anni domenica scorsa per un violento schianto in moto sulla Salaria Oggi lutto cittadino e i funerali del giovane

Simone Di Emidio, morto a 27 anni domenica scorsa per un violento schianto in moto sulla Salaria Oggi lutto cittadino e i funerali del giovane

Per approfondire:

Colli si prepara per dare l’ultimo saluto a Simone Di Emidio. E’ stato restituita alla famiglia la salma del giovane centauro e questa sera, alle 17, si terranno i funerali. Simone è scomparso tragicamente domenica, a seguito di un grave incidente stradale, lungo la Salaria. Il 27enne era in sella ad una moto di grossa cilindrata, che procedeva in direzione San Benedetto, quando all’altezza di Tigotà, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente contro un grosso albero. Un urto violentissimo, che non gli ha dato scampo, il giovane è morto sul colpo. Dopo il sequestro del corpo, ieri le autorità hanno restituito alla famiglia la salma, che è stato composta nella chiesa parrocchiale di Santa Felicita, a Colli del Tronto capoluogo. Una notizia drammatica che sin dal primo momento ha visto coinvolto tutto il paese, a partire dall’amministrazione comunale, che si è stretta intorno alla mamma Lucia Cori e il compagno Francesco. Lucia è assessore ai servizi sociali. Per l’intera giornata di oggi il sindaco Andrea Cardilli ha proclamato il lutto cittadino. Amici e parenti si sono stretti intorno alla compagna Beatrice, al papà Walter con Monica, alla sorella Martina con Giuseppe e l’amatissima nipote Vittoria e la nonna Adele per far sentire la loro vicinanza. Tantissimi gli attestati di cordoglio sui social: Simone era un giovane benvoluto da tutti.

m.g.l.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente stradale