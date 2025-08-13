Lutto cittadino per Simone . Colli si prepara all’ultimo saluto

Colli si prepara per dare l’ultimo saluto a Simone Di Emidio. E’ stato restituita alla famiglia la salma del giovane centauro e questa sera, alle 17, si terranno i funerali. Simone è scomparso tragicamente domenica, a seguito di un grave incidente stradale, lungo la Salaria. Il 27enne era in sella ad una moto di grossa cilindrata, che procedeva in direzione San Benedetto, quando all’altezza di Tigotà, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente contro un grosso albero. Un urto violentissimo, che non gli ha dato scampo, il giovane è morto sul colpo. Dopo il sequestro del corpo, ieri le autorità hanno restituito alla famiglia la salma, che è stato composta nella chiesa parrocchiale di Santa Felicita, a Colli del Tronto capoluogo. Una notizia drammatica che sin dal primo momento ha visto coinvolto tutto il paese, a partire dall’amministrazione comunale, che si è stretta intorno alla mamma Lucia Cori e il compagno Francesco. Lucia è assessore ai servizi sociali. Per l’intera giornata di oggi il sindaco Andrea Cardilli ha proclamato il lutto cittadino. Amici e parenti si sono stretti intorno alla compagna Beatrice, al papà Walter con Monica, alla sorella Martina con Giuseppe e l’amatissima nipote Vittoria e la nonna Adele per far sentire la loro vicinanza. Tantissimi gli attestati di cordoglio sui social: Simone era un giovane benvoluto da tutti.

m.g.l.