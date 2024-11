Fumo da una cappa, evacuato un locale per sicurezza

Momenti di preoccupazione nella prima serata di venerdì in pieno centro di San Benedetto a seguito del fumo che si era sprigionato da un locale pubblico. E’ accaduto poco dopo le ore 21 quando sono stati allertati i vigili del fuoco per intervenire presso il Boka, ristorante che si trova in via Paolini. L’intervento si è reso necessario a causa del surriscaldamento della cappa fumaria, che ha causato una copiosa fuoriuscita di fumo. In seguito alla segnalazione, le squadre dei vigili del fuoco sono giunte rapidamente sul posto e hanno fatto subito evacuare il locale in via precauzionale, garantendo la sicurezza dei clienti e del personale. L’intervento dei pompieri si è protratto per circa due ore, il necessario per mettere la situazione sotto controllo. Nella giornata di ieri i responsabili dell’attività si sono impegnati a ripristinare lo stato delle attrezzature e verificare le condizioni dell’impianto di aspirazione, in modo da garantire la riapertura del locale. Il malfunzionamento di impianti e attrezzature nei ristoranti non sono casi isolati e spesso causano problemi rilevanti. Nel caso del Boka il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco è servito a limitare i danni.