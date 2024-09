Fuoco nella notte, i vandali rischiano

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri per identificare i vandali che nella notte fra venerdì e sabato hanno appiccato il fuoco ad alcuni cassonetti lungo via dei Mille e del lungomare Rinascimento, insieme ad arredi degli stabilimenti balneari. I militari sono decisi a fare luce e sembrano essere vicini alla soluzione del caso. Intanto gli investigatori propendono per un raid vandalico senza un motivo apparente, durante il quale avrebbero agito colpendo a caso. Due cassonetti bruciati in via dei Mille, uno nella zona di Las Vegas e l’altro alle spalle dell’hotel Excelsior. Tornando verso il centro hanno appiccato il fuoco a due cassonetti per la raccolta differenziata sul lungomare sud unitamente ad alcune strutture davanti all’ingresso di altri due stabilimenti balneari. I danni sono stati limitati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere, in particolare quelle degli chalet colpiti dai vandali e che sembrano fornire elementi che sono in via di analisi e sicuramente utili all’identificazione dei responsabili. Per quanto riguarda l’auto usata dal gruppetto di almeno tre vandali, le immagini delle telecamere non aiuterebbero molto gli investigatori che, a ogni modo, starebbero valutando altre prospettive, riprese da impianti privati posti dalla parte opposta della passeggiata a mare.

ma. ie.