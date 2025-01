Furgone prende fuoco in centro. Paura e danni in via Legnago

Fiamme in pieno centro a San Benedetto dove, poco dopo mezzogiorno, in via Legnago, ha preso fuoco un furgone che trasportava materiale elettrico ed attrezzature per la telefonia, di proprietà di una ditta che si occupa di manutenzioni varie. Oltre al furgone, andato completamente distrutto, le fiamme hanno interessato anche un ciclomotore che era parcheggiato davanti ed una Toyota che era parcheggiata dietro. I danni sono rilevanti. A seguito del gran calore vi è stata anche l’esplosione degli pneumatici che hanno suscitato momenti di preoccupazione. Per fortuna non ci sono stati contusi. Tra i primi ad intervenire e a dare l’allarme, Vincenzo Amato, titolare del negozio che si trova a breve distanza dal luogo dell’incendio e che è intervenuto con un estintore in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, accorsi con tre automezzi.

Il furgone era stato parcheggiato pochi minuti prima che prendesse fuoco.

Le cause sono in corso d’accertamento, tra le ipotesi un mal funzionamento del motore o un problema col materiale all’interno del cassone. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno transennato la zona interessata dall’incendio e chiuso la viabilità per consentire le operazioni di spegnimento in tutta sicurezza, occupandosi poi delle deviazioni del traffico su altre strade limitrofe.

Le fiamme hanno immediatamente avvolto il furgone con una rapidità impressionante generando alte colonne di fumo che per qualche tempo hanno suscitato una certa apprensione tra gli abtati: gli effetti del rogo erano infatti visibili in tutto il quartiere del centro, in particolare nella zona vicina all’isola pedonale di viale Secondo Maretti. I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto impedendo altri danni e hanno lavorato per oltre un’ora per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza i mezzi danneggiati.

Marcello Iezzi