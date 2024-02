Gastroenterologia al top. Progetto di screening al Murri:: "Qui strumenti all’avanguardia"

Un gesto che può salvare la vita. È una mano tesa a chi vive nel territorio dell’azienda sanitaria di Fermo il progetto di screening al tumore del colon retto, un iter serio e consolidato che domani, alle 21, sarà illustrato ai medici di medicina generale proprio per diffondere il messaggio il più possibile. Sarà il direttore generale, Roberto Grinta, a spiegare ai medici il programma che ha precise linee guida regionali e nazionali, col supporto dell’ordine dei medici che aprirà la sua sede. "L’incontro – spiega Grinta – sarà anche occasione per illustrare l’offerta dell’attività di chirurgia generale dell’Ast, diretta da Silvio Guerriero, e la sua capacità produttiva, rafforzando la già profonda interazione tra ospedale e territorio con la sinergia tra i medici ospedalieri, quelli di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per una sanità sempre più capillare e territoriale nel Fermano". Lo screening consente di intercettare per tempo eventuali patologie a carico del colon, che saranno poi gestite dall’unità operativa di di Gastroenterologia del Murri, guidata da Giampiero Macarri, una sicura eccellenza che oggi dispone di un reparto di degenza di 15 posti letto con annesso servizio di Endoscopia digestiva.

"Oltre alla usuale attività di assistenza, due sono i campi di particolare interesse che caratterizzano la struttura – spiega il primario – la gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (Mici) e l’endoscopia digestiva diagnostica ed operativa. Per le Mici è attivo un modello organizzativo che si chiama Ibd unit, che unisce una serie di specialisti coinvolti nella gestione di queste malattie, con percorsi sperimentati e validati che permettono di prendere in carico il paziente a ’360 gradi’ e consentono di poter garantire consulenze in brevissimo tempo, un aspetto fondamentale nella gestione multidisciplinare". Il servizio di Endoscopia Digestiva garantisce prestazioni in elezione ed urgenza con reperibilità H 24 festiva e notturna. "E’ un reparto su cui ovviamente l’Ast punta molto – spiega ancora Grinta – è dotato di strumentazione di ultima generazione hd, oltre agli esami diagnostici ed operativi standard, il servizio vanta una importante casistica sull’endoscopia operativa bilio-pancreatica". L’attenzione alla patologia bilio-pancreatica si completa con l’ambulatorio dedicato alle patologie bilio pancreatiche, presente da anni, e di recente, con l’introduzione di un ambulatorio condiviso tra gastroenterologo, oncologo e radiologo per la gestione multidisciplinare delle patologie neoplastiche.

Angelica Malvatani