I biglietti per L’Aquila sono già finiti, venduti cinquecento in meno di un’ora La prevendita dei biglietti per la gara tra Samb e L’Aquila è stata un successo, esauriti in meno di un’ora. L’Aquila è quasi sold out e si prepara per una sfida emozionante, dedicata alle vittime del sisma del 2009. La Samb si allena per il match, con alcuni giocatori indisponibili.