Igiene delle mani, sensibilizzazione Ast

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli aderisce alla Giornata mondiale dell’igiene delle mani promossa, ogni 5 maggio, dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’Ast picena, attraverso l’affissione di locandine informative e la distribuzione di materiale illustrativo negli ospedali e nelle strutture territoriali, porrà l’accento, per l’occasione, sull’impatto ambientale conseguente all’utilizzo inappropriato dei guanti. Ciò in linea con lo slogan con il quale quest’anno l’Oms celebra i 17 anni della campagna globale: ‘Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre’. Pratica, quella dell’utilizzo dei guanti, che può essere sostituita, in alcune circostanze, da un’abitudine tanto semplice quanto vitale: il lavaggio delle mani. L’azienda sensibilizzerà sulla corretta igiene delle mani come pilastro fondamentale per la prevenzione delle infezioni associate all’assistenza sanitaria. L’Ast di Ascoli ricorda che il corretto lavaggio delle mani prevede l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche per 20/30 secondi quando le mani non sono visibilmente sporche.