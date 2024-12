Il capitano. Marco Marinelli saluta San Benedetto

Dopo 12 anni di attività svolta nella capitaneria di porto di San Benedetto il capitano di fregata Marco Marinelli è stato trasferito alla capitaneria di porto di Pescara. Per salutare il trasferimento il presidente del Circolo Nautico Igor Baiocchi, insieme ad altri soci, l’ha incontrato ed ha affermato: "Il consiglio direttivo ha salutato il comandante Marco Marinelli noto per le sue doti di problem solving. Una persona che è stata vicina al Circolo Nautico e alla marineria sambenedettese, agendo nel pieno rispetto delle proprie responsabilità e competenze. Il lavoro di un ufficiale come Marinelli è molto importante perché è stato il punto di incontro tra le autorità militari e le realtà che operano nel bacino portuale. Va premiato il saper fare che ha sempre dimostrato per risolvere le varie questioni".

L’ufficiale, dal canto suo ha affermato di essere un servitore dello Stato che aiuta la gente. "Per far questo ho voluto costantemente approfondire lo studio e l’analisi delle norme, cosa che ha permesso di coniugare i dettati delle stesse con la soddisfazione delle diverse esigenze dell’utenza. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo grazie alla sensibilità e alla lungimiranza del Circolo Nautico Sambenedettese e insieme abbiamo trovato gli stimoli giusti. In questi anni ha messo alla prova la mia voglia di studiare e migliorare l’attività portuale della marineria e dell’attività diportistica".