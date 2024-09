Il comico Marko Tana sul palco

L’associazione Lido degli Aranci di Grottammare sbarca alla Palazzina Azzurra di San Benedetto e propone due serate di grande comicità. Si inizia venerdì con l’esibizione del comico re dell’improvvisazione Marko Tana, romano puro sangue. Secondo artista a salire sul palco sarà il Mago Ares al secolo Michele Orlandi che proporrà uno spettacolo adatto a tutte le fasce d’età, grandi e piccini. Presenta la serata la show woman Chiara Zappacosta. Sabato invece si esibiranno, agli ordini del comico nostrano Angelo Carestia reduce dai successi su Rai Uno di Uno Mattina, Gianfranco Phino e Mago Mancini. Due serate da non perdere se si vuole passare un paio di ore in allegria. In entrambe le serate gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,30 con ingresso gratuito. Ritorna quindi in grande stile il buon ridere alla Palazzina Azzurra grazie all’impegno di Cinzia Campanelli, assessore al turismo.