Il Comune a caccia di sei agenti di polizia municipale

Il Comune di San Benedetto ha approvato un nuovo avviso di selezione pubblica per assumere sei agenti di Polizia Locale a tempo determinato. I contratti saranno attivi per quattro mesi e rientrano nella programmazione stagionale per rafforzare i controlli sul territorio, soprattutto nel periodo estivo. La decisione arriva a seguito dell’approvazione del PIAO 2025-2027, il Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione, che era stato adottato con una prima delibera di Giunta lo scorso 18 marzo e successivamente integrato il 10 aprile. Il piano include il fabbisogno triennale di personale e prevede assunzioni mirate nei periodi di maggiore necessità. Con la Delibera l’amministrazione ha quindi scelto di indire una nuova procedura selettiva, in assenza di una graduatoria già attiva. L’obiettivo è non solo coprire i sei posti previsti per questa stagione, ma anche creare una graduatoria valida tre anni, utile per future esigenze. Gli agenti selezionati saranno inseriti nell’Area Polizia Municipale con inquadramento nella categoria degli ’Istruttori’. L’avviso sarà consultabile online sul Portale Unico del Reclutamento, sull’Albo Pretorio del Comune e nella sezione ’Concorsi’ del sito istituzionale del comune. Si tratta di un’operazione che dovrà servire anche a rinforzare l’organico a disposizione del comando di polizia locale sambenedettese in vista della stagione estiva che, come noto, vede la popolazione del territorio moltiplicarsi in maniera esponenziale in particolar modo nei periodi di luglio e agosto.

Emidio Lattanzi