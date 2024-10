Il Comune cerca una struttura

La nuova amministrazione comunale di Montefiore dell’Aso, a guida Nazzareno Ciarrocchi, ha pubblicato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’acquisto da parte del Comune di un immobile, situato possibilmente nell’abitato cittadino o appena in periferia. L’amministrazione ha in animo di investire circa 300mila euro per questa operazione tesa a dare un punto di riferimento e logistico alle associazioni del paese, come, ad esempio, L’infiorata, il Carnevale e così via. Intanto proseguono i lavori nei locali comunali sotto il loggiato di piazza della Repubblica, dove la vecchia amministrazione Porrà aveva ricevuto fondi, oltre 200mila euro, per la ristrutturazione e la riapertura di quegli spazi. L’attuale amministrazione ha deciso di destinarli a biblioteca comunale, nel soppalco che sarà realizzato, mentre a piano terra sarà attrezzato un circolo ricreativo.