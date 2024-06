Il Piceno Pop Chorus in trasferta sul palco del Parioli a Roma

Il Piceno pop chorus riscuote successo anche nella Capitale, e si prepara a dare il via alla stagione estiva con concerti in regione e non solo. In trasfera a Roma, nello specifico al Teatro Parioli-Costanzo, il gruppo si è esibito partecipando con la propria arte alla giornata nazionale della sclerosi multipla. In scena è stato portato lo spettacolo ‘Sedotta e sclerata’ dell’autore Casimiro Lieto e così, per l’occasione, gli 82 componenti del vivace gruppo pop hanno eseguito un estratto del proprio spettacolo. Insieme a ciò è stato presentato poi in anteprima un medley di alcuni brani di Marco Mengoni. Sul palco del Parioli oltre al Ppc si sono alternati diversi artisti: da Francesco Baccini a Corrado Tedeschi, passando per Diego Moreno . A concludere, Ileana Speziale, autrice del libro che dà il nome alla manifestazione, ha invitato il pubblico alla riflessione sulla bellezza della vita.

Ott.firm.