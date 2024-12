Il presidente Loggi esulta: "Territorio resiliente che gode di buona salute"

Il balzo in avanti nella classifica della qualità della vita fa sorridere anche il presidente della Provincia, Sergio Loggi. "Si tratta di un risultato importante che dimostra come il Piceno sia un territorio resiliente e dinamico che gode di ’buona salute’ nonostante le tante crisi subite e il fenomeno dello spopolamento di alcune aree". Loggi parla di "un traguardo significativo a cui ha contributo anche il lavoro svolto con abnegazione e determinazione dall’Amministrazione Provinciale nel suo ruolo di ’Casa dei Comuni’ e per l’impegno proficuo in materia investimenti, servizi e progettualità. Certamente occorre da parte di tutte le istituzioni e le forze politiche e sociali promuovere ogni azione e sinergia per tutelare il lavoro e continuare a perseguire, costanza ed incisività, il percorso della ricostruzione post sisma. Riscontro in maniera positiva il primato nazionale conseguito in tema di ’Giustizia e sicurezza’, che è il frutto dell’impegno sinergico della Prefettura, delle forze dell’ordine, dei sindaci e dimostra che il tessuto sociale è sano ed è attento alla solidarietà, all’impegno e alla civica convivenza. Continuano ad esserci buoni progressi per quanto riguarda l’indicatore ’Affari e Lavoro’, ma anche in tema di ’Ambiente e Servizi’ dove la provincia picena risulta un territorio sostenibile anche per la sensibile diminuzione di concentrazione media delle Pm10 e tra le realtà locali più vicine al raggiungimento di alcuni parametri fissati dagli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu".

f.n.