Il raduno dei Primi Calci allo Sporting Village:: "Divertirsi e crescere"

Giornata storica quella di domenica per lo Sporting Village e per lo Sporting Grottammare, che per la prima volta hanno ospitato un evento di grande partecipazione. La struttura ha aperto le sue porte per il raduno della categoria Primi Calci, riunendo le squadre di Sporting Grottammare, Ripatransone Calcio, Ragnola e Castel di Lama. Pasqualino Santori, presidente dello Sporting Grottammare, ha espresso soddisfazione per l’evento e per i progressi dei giovani atleti: "Siamo molto contenti del percorso che i ragazzi stanno facendo. Ogni allenamento è un’occasione per divertirsi e crescere, migliorando sia tecnicamente sia a livello di squadra. Il calcio a 5 è uno sport molto dinamico, che stimola i giovani non solo nella tecnica ma anche nella velocità delle decisioni". A seguire la sfida della categoria Under 15 tra Sporting Grottammare e Acli Villa Musone, conclusasi con una vittoria per i padroni di casa per 6-4. L’evento ha visto la partecipazione di circa 80 giovani atleti e rappresenta una tappa importante per la città di Grottammare nella promozione dello sport giovanile. Tra gli ospiti, il consigliere comunale con delega allo sport, Nicolino Giannetti.