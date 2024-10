Il sindaco Fioravanti: "Mobilità sostenibile e nuovi spazi verdi, la nostra idea di città"

Sindaco Marco Fioravanti, quanta importanza sarà data al verde nella vostra visione futura di città?

"In questo mandato abbiamo puntato molto sulla cura di questo aspetto. Sono stati allestiti nuovi parchi, mentre per quelli già esistenti abbiamo provveduto alla sistemazione. Vogliamo puntare molto sulla mobilità sostenibile incentivando l’utilizzo della bicicletta o favorendo percorsi a piedi. Tutto è stato inserito in un’apposita regolamentazione. Guardando dritto verso questa direzione sono due gli obiettivi che intendiamo raggiungere. Innanzitutto migliorare il piano traffico che stiamo sviluppando. E in secondo luogo favorire allo stesso tempo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini".

Quali sono le novità del percorso intrapreso?

"Siamo partiti con il parco avventura di San Marco, poi abbiamo riqualificato la Fortezza Pia. C’è stato un vero successo per l’aiuola allestita di recente in via Piave. A ciò aggiungo la zona pedonale in via Ceci e le zone 30 che riguarderanno le scuole favorendo la fruizione di questi spazi soprattutto per i bambini. Sono previsti altri 5 nuovi parchi a Monticelli con uno spazio per il calisthenics lungo la pista ciclabile. A Tofare vedremo un nuovo campo di basket, con un nuovo campo anche a Shangai nel quartiere di Borgo Solestà. Infine aggiungeremo 4 aree riservate ai cani".

Come procedono le cose per quanto riguarda il Parco fluviale sul Tronto?

"Stiamo andando avanti spediti con una prima parte che sarà realizzata beneficiando della vasca di prima pioggia dell’ex area Carbon, poi il progetto si svilupperà fino alla bocciofila procedendo verso l’Agraria e San Filippo. Contiamo di ultimare il tutto prima della prossima estate".

Qual è invece la situazione relativa al Sensazionale Park sul Castellano?

"Nei programmi sviluppati ci sarà un percorso ciclabile che andrà a snodarsi fino a Castel Trosino. Stiamo perfezionando il tutto. Andremo a recuperare in quella zona del Castellano 100 posti auto perdendone soltanto 7-8. Sarà riqualificato anche il vecchio circolo della Piazzarola che rappresenta un importante luogo di aggregazione per il quartiere".

Offrire questi servizi quanto può essere importante per accogliere un determinato tipo di turismo?

"Puntiamo molto sulla mobilità dolce perché crediamo fermamente che sia un fattore determinante per arrivare ad un miglioramento ambientale. Così facendo potremo accogliere turisti maggiormente consapevoli, generando una crescita culturale che conduca ad una nuova vita in grado di svilupparsi più lentamente. Qui si potrà pensare di più al benessere e alla salute della persona".

Quali saranno le colonne portanti di questa politica?

"L’ex area Carbon e il parco Saladini Pilastri. La prima è ormai diventato un modello di rigenerazione e sviluppo che stanno seguendo anche le altre città. Al nuovo parco Saladini grazie alla filodiffusione sarà possibile estraniarsi pur restando nel cuore della città immergendosi in un verde raffinato. Ci tengo a ringraziare il delegato del comune al forum Giuseppe Cinti e il dirigente Maurizio Piccioni che sta coordinando il tutto".

Massimiliano Mariotti