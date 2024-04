Inaugura il sentiero ’Dalla Marina al Borgo di Marano’

Domani alle ore 18 in zona Monumento dei caduti, a Cupra Marittima, sarà inaugurato il sentiero ’Dalla Marina al Borgo di Marano’ un percorso nella natura e nella temporalità storica di una città. "Siamo orgogliosi di presentare questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Alessio Piersimoni – Con la realizzazione di quest’opera è stato possibile creare un nuovo collegamento con il paese alto, aumentandone le opportunità di fruizione. Un sentiero naturalistico che vuole valorizzare una zona verde a ridosso del centro abitato, riscoprendo un antico percorso dagli abitanti del Borgo per arrivare a Cupra". La realizzazione del sentiero, lungo circa 300 metri e con un dislivello di circa 100, ha comportato un costo complessivo di 250mila euro cofinanzianti nella misura di 180mila dal Gal Piceno in due differenti stralci. Il sentiero verrà intitolato al maestro del ‘900 Nazzareno Tomassetti . Il tracciato ripercorre a ritroso la vita dell’artista: l’ingresso affaccia sulla bottega e abbraccia la zona del litorale da cui il Tomassetti traeva i materiali grezzi da trasformare in opere, mentre nel borgo medioevale nacque e visse per i primi anni della sua vita.