Appicca il fuoco e minaccia l’ex: "Ti brucerò viva, brucerò Stella"

Ascoli, 10 dicembre 2023 – Stalking, violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali, incendio. Queste le accuse delle quali deve rispondere un uomo residente a Monsampolo che avrebbe commesso ciò nei confronti della sua compagna. Difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti l’uomo è stato rinviato a giudizio dal giudice delle udienze preliminari Barbara Caponetti ed è attualmente sotto processo davanti al tribunale di Ascoli. Mentre i carabinieri della locale stavano verbalizzando la denuncia della donna, sentirono un boato provenire dall’esterno. Riguardava proprio un incendio che l’imputato avrebbe appiccato quale ennesima ritorsione contro la compagna con la quale il rapporto era terminato per volontà di lei. Le fiamme erano partite da alcuni materassi che si trovavano all’esterno dell’abitazione; coinvolgendo un furgone Fiat Iveco cassonato il cui serbatoio contenente carburante è esploso fragorosamente. Nell’ultima udienza è stato un carabiniere a raccontare l’episodio e a riferire anche di tutti gli adempimenti svolti durante le indagini.

Già dal 2018 l’uomo aveva iniziato molestare e minacciare la donna, che viveva quindi in uno stato di ansia e paura, tanto da dover cambiare le proprie abitudini di vita per evitare il peggio. I fatti più gravi sono avvenuti fra il 23 e il 24 gennaio del 2018. L’uomo, ubriaco e agitato, ha danneggiato la porta d’ingresso di casa togliendo il pomo e lo ha scagliato contro la sua ex che ha fatto in tempo a scansarsi.

Tante le minacce proferite contro la donna: "ti brucerò da viva, brucerò la tua casa e la tua macchina" le avrebbe detto in uno scatto d’ira. Una minaccia estesa a tutto il paese dicendo "brucerò la Stella", secondo l’accusa alludendo a Stella di Monsampolo. E in effetti ha dato fuoco ai materassi e al furgone. La sentenza è attesa a marzo prossimo.