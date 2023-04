Incidente sul lavoro a Montemonaco: finisce sotto il trattore, rischia di perdere una gamba

Ascoli, 6 aprile 2023 – Rischia di perdere una gamba un uomo di 64 anni vittima di un bruttissimo incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Montemonaco.

L’anziano stava lavorando con un trattore quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, è purtroppo finito con le gambe sotto i cingoli del mezzo.

L’ipotesi prevalente per gli inquirenti è che il cingolato si sia ribaltato mentre era in movimento, travolgendo il malcapitato agricoltore le cui gambe sono rimaste incastrate sotto i cingoli procurandogli lesioni gravissime, tanto da metterne in serissimo dubbio, purtroppo, l’utilizzo futuro degli arti inferiori, in particolare di uno che è risultato quello ad aver riportato le conseguenze più gravi.

E’ quindi scattato l’allarme. I primi soccorritori presenti in zona hanno cercato di liberare il malcapitato dallo schiacciamento in atto, ma l’operazione è risultata impossibile visto il peso considerevole del trattore.

Indispensabile quindi l’intervento vigili del fuoco per trarre in salvo l’anziano che con non poche difficoltà, visto anche che si tratta di una zona particolarmente impervia dove operare, sono riusciti ad estrarre il 64enne dalla morsa dei cingoli del trattore e consegnarlo ai sanitari del 118.

Alla luce della gravità delle lesioni riportate alle gambe per il grave incidente i medici hanno ritenuto necessario far intervenire a Montemonaco il soccorso dell’eliambulanza con la quale il paziente è stato successivamente trasferito al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona nella speranza di salvargli le gambe.

