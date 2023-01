Incidente mortale A14, un’altra tragedia nella galleria Castello di Grottammare

La scena della tragedia

Incidente A14, doppio intervento dei vigili del fuoco in nottata

Per approfondire:

Grottammare (Ascoli Piceno), 14 gennaio 2023 – Tragedia sull’Autostrada A 14 all’interno della galleria Castello di Grottammare, la stessa già teatro di altri terribili sinistri. E’ accaduto poco prima della mezzanotte scorsa sulla carreggiata nord. Vi ha perso la vita un automobilista, dilaniato dall’esplosione della sua vettura, dopo aver tamponato violentemente un camion condotto da un 52enne di Sulmona rimasto lievemente contuso. Le generalità dell’automobilista sono ancora in fase di accertamento da parte del personale della polizia autostradale di Porto San Giorgio e della Procura della Repubblica di Fermo.

Si è trattato di un tamponamento particolarmente severo. La vettura è letteralmente esplosa ed è andata a fuoco trasformando la galleria in un inferno. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di San Benedetto ed il personale del 118 che ha trasportato il conducente del camion al Pronto soccorso, dal quale è stato dimesso nelle prime ore di questa mattina. In quella galleria la viabilità si svolge in entrambe le direzioni marcia e quindi a velocità ridotta.

L’autostrada è stata chiusa fino alle quattro di questa mattina per consentire il recupero dei resti dell’uomo e dei rottami della vettura della quale non è stata ancora stabilita la marca.

E’ un periodo particolarmente nero per il tratto delle gallerie, poiché in un mese vi hanno perso la vita 3 persone e proprio giovedì scorso vi era stato un altro incidente grave nella galleria Montesecco con un automobilista trasporto in Eliambulanza all’ospedale di Ancona.