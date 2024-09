Nella scarpata con l’auto, paura per due giovani

Ascoli, 14 settembre 2024 – Si possono ritenere decisamente fortunati i due ragazzi coinvolti, ieri mattina, in un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. E’ avvenuto poco dopo le 7.30 lungo la Strada Cuprense, nel territorio comunale di Ripatransone all’altezza del canile di Quercia Ferrata. I due si dirigevano verso Grottammare per raggiungere un istituto scolastico della Riviera. A bordo del veicolo, una Lancia Y, viaggiavano un diciottenne e un diciassettenne.

Il più grande, che era al volante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo della segnaletica posto a bordo carreggiata. A seguito dell’urto, il veicolo non è riuscito a rientrare in carreggiata ed è precipitato in una scarpata sul lato meridionale della strada. Il veicolo è ’atterrato’ sul tettino. Fortunatamente un automobilista di passaggio ha notato l’accaduto e ha prontamente lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Senza esitazione, l’uomo è sceso nella scarpata per portare aiuto ai due giovani. Mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto e i sanitari del 118 erano in arrivo, il soccorritore improvvisato è riuscito ad aiutare i due occupanti dell’auto ad uscire dalla macchina. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno prestato le prime cure ai due giovani, che fortunatamente avevano riportato solo contusioni e ferite superficiali.

Tuttavia, a causa della dinamica dell’incidente e per la giovane età del passeggero, la centrale operativa del 118 ha deciso di allertare l’eliambulanza per il trasferimento del minore all’ospedale Torrette di Ancona. Questo trasferimento precauzionale è stato necessario per escludere eventuali traumi più seri. Per quanto riguarda il conducente è stata invece trasportato all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Anche per lui, fortunatamente, le conseguenze dell’incidente si sono rivelate non particolarmente gravi.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e affidato poi l’auto al personale del carro attrezzi che ha provveduto a recuperare il veicolo incidentato dalla scarpata. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ripatransone.

Verso le 13, invece, grande paura in autostrada, all’altezza di Martinsicuro. Un camion, infatti, ha perso delle ruote che hanno colpito alcune auto di passaggio. Un ferito è stato soccorso dall’eliambulanza, mentre il traffico è andato in tilt anche a San Benedetto.