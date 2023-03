Inclusione sociale Tirocini alla Pfizer

Sono più di 100 i soggetti del territorio, pubblici, privati e del terzo settore, che nel corso degli ultimi anni hanno stipulato Convenzioni con l’Ambito Territoriale Sociale XXII-comune capofila di Ascoli Piceno, per l’attivazione di progetti di Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS), disciplinati dalla DGR 5392018. Questa tipologia di intervento è rivolta a persone in carico ai servizi sociali che si trovano in una condizione di vulnerabilità sociale, abitativa ed economica. Questo strumento si realizza sulla base di un progetto condiviso tra il tirocinante, il soggetto promotore (che si configura nell’ATS XXII), il soggetto ospitante e il servizio che ha la presa in carico del tirocinante, e si inserisce all’interno di una serie di azioni che vengono messe in campo con l’obiettivo di favorire il processo di empowerment. Una preziosa collaborazione, che si è consolidata nel corso degli anni, è quella con il Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno, il cui coinvolgimento diventa fondamentale soprattutto nel momento in cui sia possibile favorire un’inclusione non solo prettamente sociale ma anche lavorativa, di soggetti disabili. Alla lista dei soggetti ospitanti convenzionati si è aggiunto il nome della Pfizer, compagnia internazionale che ha uno stabilimento proprio nel territorio ascolano. "I Tis – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – rappresentano un tassello fondamentale dell’azione che, come Amministrazione, stiamo portando avanti sul doppio fronte del lavoro e dell’inclusività. Il fatto che ora anche la Pfizer si sia unita all’elenco dei soggetti che hanno stipulato convenzioni con l’Ambito territoriale sociale XXII è un segnale importante, che ci spinge ad andare avanti sulla strada intrapresa". Il tirocinante, dopo un periodo di formazione e informazioni sui modelli e protocolli aziendali adottati, potrà sperimentarsi all’interno di un’azienda, sotto la guida e la supervisione di un tutor aziendale.