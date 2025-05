Incontro con l’autore, il preside Verna stasera presenta il suo nuovo libro

‘Autori a Colli’, questa sera, alle 17, al Circolo Insieme, nella Casa Rubicini,in via IV Novembre a Colli del Tronto, l’incontro con il professore Arturo Verna, che parlerà del suo libro ‘Ritorno a Parmenide’ edito da Marlocchi, novembre 2024. Si tratta di un saggio impegnativo che evidenzia un percorso critico e appassionato nel pensiero di Emanuele Severino, tra essere, apparire, terra e gloria. Per chi crede che la filosofia non sia un sapere astratto, ma il luogo dove la verità accade.Un modo per alimentare un confronto tra la filosofia antica e quella moderna. Verna già professore di filosofia nel liceo scientifico ‘Antonio Orsini’ di Ascoli è attualmente dirigente del liceo classico ‘Francesco Stabili – Trebbiani’ di Ascoli. Dopo l’incontro seguirà un brindisi con l’ autore. Per informazioni: 347-7091679.