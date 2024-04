Incroci in panchina. Carrera troverà gli ex Breda e Viali

La scelta di cambiare allenatore dopo Genova e di affidarsi a Carrera è stata un autentico fallimento. La mossa attuata potrebbe essere la possibile pietra tombale su una delle stagioni peggiori della storia dell’Ascoli Calcio in B. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso", esattamente come nella frase resa dal patron Pulcinelli al termine della partita col Modena. Data l’incapacità di essere padroni del proprio destino, ora sarà il passato recente dell’Ascoli a decidere il suo futuro. Sperare almeno nei playout passerà per l’ultimissimo treno con fermata Terni. Qui ad attendere i bianconeri ci sarà l’ex Breda, ennesima testa tagliata al termine della passata stagione nonostante l’ottimo lavoro svolto. "Con l’Ascoli sarà uno scontro che vale il triplo – commenta l’allenatore degli umbri -. Si tratta di una partita importante, ma noi dobbiamo essere bravi a viverle tutte come a Cremona e cercare di fare punti sempre. Ben sapendo che quelli con l’Ascoli possono valere doppio. La squadra bianconera ha fisicità e carattere, Dovremo prepararla al meglio. Noi stiamo lavorando sul creare alternative alle varie fasi di gioco. Abbiamo giocatori con caratteristiche importante".

Dello stesso avviso anche il centrocampista Luperini, uno degli obiettivi principali del mercato invernale che il direttore sportivo Giannitti non è riuscito a portare sotto le cento torri. "Sono contento di essere rimasto qui – ammette il rossoverde -. Quando c’è stato il mercato di gennaio ho spinto per andare lì, sono onesto. Ma ho parlato col mister perché avevo poco spazio. Il direttore Capozucca mi ha convinto a restare e dal giorno dopo sono partito più carico che mai. Sto mettendo tutto me stesso in questa causa. Contro l’Ascoli non possiamo sbagliare atteggiamento, ma sono sicuro che faremo tutti una grande partita. Negli ultimi anni ho fatto 7 gol a campionato. Quest’anno anche, ma 5 me ne hanno annullati. Se segno all’Ascoli quindi vale doppio". A seguire mercoledì primo maggio (ore 15) al Del Duca arriverà il Cosenza di Viali, l’altro ex, che grazie al successo in trasferta per 4-0 contro la Reggiana ha staccato definitivamente il Picchio arrivando praticamente ad un passo dal mantenimento della categoria. "Adesso non dobbiamo perdere equilibrio – sostiene -. I prossimi tre scontri diretti (Bari, Ascoli, Spezia ndr) possono cambiare ancora lo scenario. Mancano 21 giorni alla fine del campionato, dobbiamo restare sereni".

mas.mar.