Inferno di fuoco nell’autostrada. Task force per i lavori in galleria: "La riapriremo entro il 25 aprile"

Tutte le squadre di operai dirottate sulla galleria danneggiata dall’incendio di giovedì mattina con l’obiettivo di riaprirla per il ponte del 25 aprile e la rimozione degli altri cantieri in quel tratto di A14 per agevolare il traffico durante i lavori. È il piano di Aspi per l’autostrada tra i territori di Ascoli e Fermo, in cui l’altroieri c’è stato l’ennesimo incidente mortale, l’undicesima vittima in meno di tre anni in quel pugno di chilometri. A causa di un tamponamento tra due camion e un autobus, uno dei mezzi pesanti ha preso fuoco all’interno della galleria Vinci, a Cupra, facendo un morto e undici feriti. Alla luce di quanto accaduto Aspi ha messo in piedi una task force, in vista di quello che sarà un periodo più difficile del solito per pendolari e turisti. "Dopo i primi rilievi effettuati nella notte – spiegano da Aspi –, i tecnici della direzione di tronco di Pescara hanno definito un piano di interventi per ripristinare il transito nella galleria Vinci entro la mattinata del 24 aprile, grazie all’impegno di una task force che lavorerà su più turni h 24 e sette giorni su sette, per poter agevolare gli spostamenti previsti per il ponte del 25 aprile. In questo periodo resterà attivo uno scambio di carreggiata per consentire il transito su una corsia per entrambe le direzioni di marcia". Una tegola non da poco per gli automobilisti che ogni giorno si trovano ad affrontare un tratto di A14 stretto, pieno di curve e tunnel e soprattutto di cantieri per la messa a norma delle gallerie, ma qui c’è una buona notizia, perché nel periodo dei nuovi lavori "Aspi ha rimosso tutti gli altri cantieri nel tratto marchigiano della A14, sospendendo temporaneamente le attività nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e Castello di Grottammare, comprese tra i km 295 e 301". Un bicchiere mezzo pieno insomma, e un modo se non altro rapido di alleviare i disagi. Del caos in A14 ieri ha parlato anche il governatore Acquaroli. "Da ieri (giovedì, ndr) sono stato costantemente in contatto con i viceministri Rixi e Bignami e con l’ad di Autostrade, Roberto Tomasi, anche per aggiornarci sull’andamento dei cantieri lungo il tratto. Voglio ricordare a tutti che i lavori di adeguamento delle gallerie alle normative europee, in corso ormai da tempo, sono obbligatori per legge e indispensabili, e che da quando ci siamo insediati tre anni fa siamo riusciti a rimodulare il calendario dei cantieri in base alle esigenze e soprattutto per evitare situazioni di pericolo, nei periodi di maggiore traffico durante i ponti festivi e l’esodo estivo. Il completamento dei lavori che impattano sulla riduzione delle corsie è previsto tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, escludendo ulteriori imprevisti". "La prossima settimana – aggiunge la sottosegretaria all’economia, Lucia Albano – è previsto un incontro nel quale verificheremo la fattibilità della terza corsia".