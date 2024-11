Intelligenza artificiale nel business:: "È un cambiamento epocale"

La maggior parte degli imprenditori del Piceno, nel 39,3% dei casi, definiscono l’intelligenza artificiale ’Un cambiamento epocale’ mentre il 28,6% evidenzia che sarà ’una novità importante, ma non stravolgerà il mondo’. Il 17,8% la definisce una novità come altre mentre non mancano coloro che pensano ad ’una bolla destinata a scoppiare’ nel 14,3% dei casi. Questi sono alcuni degli aspetti emersi dalla ricerca ’Il ricorso all’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese locali’ realizzata dalla Professoressa Carla Alunno Ricercatrice Live, SpinOff dell’Università Politecnica delle Marche. La ricerca è stata presentata durante il convegno dal titolo ’Caratteristiche socio-economiche dell’area Picena: focus sull’intelligenza artificiale e sulla necessità di nuove competenze’ organizzato dall’Osservatorio socio-economico della Banca del Piceno, in collaborazione con Live, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche. "L’indagine sulle imprese – ricorda la professoressa Carla Alunno, referente operativa Live per la ricerca – rientra in un progetto più ampio dell’Osservatorio socio-economico realizzato dalla Banca del Piceno che annualmente analizza le problematiche sociali ed economico-gestionali legate al territorio di interesse della Banca, approfondendo i modelli di business emergenti. Quest’anno, la ricerca dell’Osservatorio si è focalizzata sul rapporto tra le piccole e medie imprese locali e l’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di analizzare la percezione e l’orientamento di manager e imprenditori verso un’innovazione destinata a produrre effetti dirompenti sull’intero sistema economico e sociale. Questa innovazione richiede non solo un significativo impegno economico, ma anche, e soprattutto, un adeguamento delle competenze".

Tra le opportunità evidenziate dalla ricerca tra gli imprenditori del nostro territorio figurano quelle legate alla ’produttività: riduzione dei costi operativi e aumento dell’efficienza derivante dall’automazione di attività ripetitive’ ma anche quelle volte al ’miglioramento prodotti e servizi’ e al ’miglioramento dell’esperienza cliente e fidelizzazione’. Non è mancata l’attenzione all’ ’innovazione’ come ’ creazione di nuovi prodotti, modelli di business e processi ed espansione internazionale facilitata da traduttori automatici e analisi di mercato avanzate’. Nel corso del convegno si sono approfonditi i temi dell’intelligenza artificiale che sono stati anche al centro di una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di il Presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli, il Presidente dell’ordine dei commercialisti di Ascoli, Daniele Gibellieri; il Consigliere nazionale dei consulenti del lavoro Carla Capriotti e Doriana Marini Presidente Cna Federmoda Marche.