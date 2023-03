Interrogazione di Acciarri ad Acquaroli

La consigliera regionale Monica Acciarri ha presentato un’interrogazione al presidente Acquaroli e all’assessore Saltamartini sulla questione degli incarichi di funzione con la quale chiede: "Se erano stati preventivamente informati della decisione del commissario dell’Ast Ascoli di procedere all’annullamento d’ufficio di una serie di atti relativi alle procedure per l’individuazione e l’assegnazione degli incarichi di funzione, se ritengono che l’annullamento sia l’unico strumento giuridico da adottare in assenza della determinazione del fondo per l’anno 2023 e del relativo accordo con le Oo.Ss., se ritengono opportuno procedere, attraverso i competenti uffici regionali, ad accertamenti finalizzati a valutare l’intera questione, al fine anche di evitare un ulteriore deterioramento dei rapporti con le organizzazioni sindacali, nonché contenziosi giudiziari con conseguenti oneri a carico della Regione".