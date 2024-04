La reazione dell’Ast: "Radiologia, così aumentiamo i servizi ai cittadini"

"La dotazione organica di radiologia e diagnostica per immagini dell’Ast non subirà alcuna riduzione, ma anzi sarà in grado di soddisfare 234 prenotazioni aggiuntive a settimana e 936 in un mese". Così la direzione dell’Ast Ascoli replica ai sindacati che hanno annunciato iniziative di protesta. In sintesi è scontro aperto. "Ancora una volta, l’Ast si trova costretta a dover fare chiarezza su aspetti organizzativi relativi al personale che vengono ‘raccontati’ diversamente dalle organizzazioni sindacali del comparto. L’Azienda sanitaria, infatti – si legge in una nota – non ha in previsione, né ha mai affermato, di voler ridurre il numero complessivo dei tecnici di radiologia, né tantomeno quello dei medici radiologi attualmente in servizio, sia all’ospedale di Ascoli, sia in quello di San Benedetto".

Le analisi congiunte fatte dall’azienda hanno portato a decidere che, "a partire dal prossimo 22 aprile, il turno notturno dedicato al Pronto soccorso sarà svolto da un tecnico, ritornando così all’organizzazione consolidata in azienda fino al 2020, ovvero l’anno prima del Covid". Sul punto i sindacati lamentano di non essere stati consultati. "Le analisi – continua la direzione dell’Ast - hanno dimostrato che il numero e il tipo di prestazioni radiologiche che vengono erogate di notte è tale da poter essere svolto da un solo tecnico per ogni ospedale e refertate da un solo radiologo presente in ogni nosocomio. Resta attiva, come finora è stata, anche la reperibilità notturna di un tecnico per le esigenze supplementari e occasionali dei Pronto soccorso e del servizio di emodinamica dell’ospedale di Ascoli. Su specifica richiesta della Uil, l’Azienda ha valutato i dati delle attività dei mesi estivi e ha deciso che a luglio e agosto il secondo tecnico di radiologia di notte verrà riattivato solo all’ospedale di San Benedetto, al fine di contenere i tempi di attesa dei pazienti che accedono più numerosi al Pronto soccorso in quei mesi". Nel dettaglio, gli esami le cui sedute saranno aumentate permettendo uno scorrimento nelle liste d’attesa sono: risonanza magnetica muscolo scheletrica e rachide con 4 sedute in più a settimana per un totale di 28 utenti in più a settimana e 112 utenti in più al mese, Rx tradizionale con 9 sedute in più a settimana per un totale di 180 utenti in più a settimana e 720 in più al mese, Tac con mezzo di contrasto così da permettere di evadere 11 richieste in più a settimana per un totale di 44 in più nell’arco di un mese, senologia con 15 prestazioni (tra ecografia e mammografia) in più a settimana per un totale di 60 in più nell’arco di un mese.

Peppe Ercoli