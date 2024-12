La Samb a metà dell’opera. Ma c’è un lavoro da finire

La Samb ha chiuso ieri mattina il 2024 con l’ultimo allenamento al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Al termine della seduta Palladini ha decretato il rompete le righe per la serata di San Silvestro, con i rossoblù che riprenderanno ad allenarsi domani per continuare la preparazione in vista del match con l’Atletico Ascoli di domenica prossima, prima giornata di ritorno. Una seconda parte di stagione che prende il via per Eusepi e compagni con un vantaggio di sette punti sulla seconda della classe L’Aquila. Il margine più elevato di tutti i gironi della Serie D. Nel raggruppamento A infatti il Bra vanta cinque lunghezze sul Vado e così anche il Livorno (girone E) sul Grosseto. Quattro i punti di vantaggio del Siracusa sul Sambiase, mentre l’Ospitaletto ne ha tre sul Desenzano mentre Treviso e Cassino ne hanno due rispettivamente sulla Dolomiti Bellunesi e Gebilson. A stretto contatto, invece Forlì e Ravenna distanti di una sola lunghezza (39-38), mentre nel girone H ci sono tre squadre a pari punti in testa e cioè Nocerina, Fidelis Andria e Casarano a quota 34 con il Martina dietro a due punti. Insomma anche questi confronti testimoniano l’ottimo cammino di Eusepi e compagni nelle prime diciassette gare di campionato.

Ora per raggiungere il traguardo prefissato della Serie C, la Samb deve continuare con questi numeri. A partire dal match del 5 gennaio contro l’Atletico Ascoli al Riviera delle Palme. Palladini arriva a quest’importante appuntamento con l’organico al completo. Sono finalmente rientrati nel gruppo i lungodegenti Paolini, Pezzola e Baldassi. Tre pezzi da novanta che vanno a rinforzare la rosa a disposizione di Ottavio Palladini. E dal mercato potrebbero in futuro arrivare delle novità. Tutto è legato all’affaire Sbaffo. Operazione che potrebbe trovare sviluppi positivi nelle prossime settimane. Il Re Leone ha messo la Samb in cima alla lista delle preferenze con L’Aquila e Chieti in secondo piano. D’altro canto la Recanatese non ha alcuna intenzione di intralciare l’eventuale operazione che riguardi Sbaffo, dietro conguaglio in denaro. Il diesse Stefano De Angelis è alla ricerca di un attaccante del 2006, mentre nei prossimi giorni sarà presa una decisione sul terzino 2007 Valerio Napolitano.

Benedetto Marinangeli