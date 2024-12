La Samb non si ferma più. Ora chiudere in bellezza

E’ una Samb che ha rasentato la perfezione quella che ha rifilato tre reti alla Fermana. E potevano essere anche di più se Perri non avesse intercettato il rigore di Battista e se i rossoblù non avessero sprecato altre occasioni di rete. Una Samb rullo compressore che è scesa in campo concentrata e non ha dato scampo ai canarini. Ben diversa da quella vista all’opera a Termoli per l’atteggiamento mentale mostrato in campo. Ed è arrivata così la quinta vittoria consecutiva in campionato con Eusepi e compagni che continuano a mantenere sette punti di vantaggio sull’Aquila. E domenica ecco Teramo-L’Aquila, mentre la Samb sarà di scena a Civitanova Marche con il club maceratese che ha esonerato il tecnico Sante Alfonsi. L’occasione per allungare ancora il passo e chiudere alla grande il girone di andata. Ma l’attenzione è rivolta anche al mercato. La Samb è alla ricerca di un attaccante con specifiche qualità fisiche e tecniche e di un esterno difensivo del 2006. Ai vari Camilli e Sbaffo si è aggiunto anche Emilio Volpicelli il cui nome era circolato anche questa estate. Intanto Edoardo Lonardo è entrato nell’orbita del Como. Una cessione che potrebbe essere anche definita nel mercato dei professionisti che aprirà il 2 gennaio con il classe 2005 che però resterebbe alla Samb fino al termine della stagione. Sono 950 i biglietti riservati ai tifosi della Samb per la trasferta di domenica prossima, l’ultima del girone di andata e del 2024, allo stadio Polisportivo di Civitanova. I tagliandi saranno disponibili al costo di 12 euro più i diritti di prevendita. Ingresso gratuito per gli under 14. La prevendita (circuito Ciaotickets) è iniziata ieri pomeriggio. Ieri mattina, infine, presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, il presidente della Samb Vittorio Massi (altro servizio nelle pagine di cronaca) è stato è stato insignito dal Prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi dell’onorificenza dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana che viene conferita ai cittadini italiani che hanno acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Benedetto Marinangeli