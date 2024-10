La Samb sa anche soffrire. E si prende tre punti d’oro

SAMBENEDETTESE

2

ROMA CITY

1

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini 6; Chiatante 6 (20’st Toure 6), Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Paolini 6,5; Guadalupi 6,5, Candellori 6,5 (39’ st Lulli sv); Kerjota 7, Lonardo 7 (50’ st Bouha sv), Baldassi 6,5 (31’ st Battista 6); Eusepi 6 (20’st Zini 6). A disp. Semprini, Lulli, D’Eramo, Tataranni, Moretti. All. Palladini (squal. in panchina Mancinelli) 6,5

ROMA CITY (4-2-3-1): Pappalardo 6,5; Del Mastro 6,5 (20’st Cavacchioli 6) , Scognamiglio 5,5, Alari 5,5, Fradella 6; Barberini 6 (36’ Marchi sv), Gelonese 6,5; Teraschi 6 (28’ st Pellegrini 6), Bonello 6 (28’ st Fontana 6), Hernandez 6; Piccioni 6 (38’ pt Camilli 6). A disp. Merlini, Trasciani, Battistoni, Calisto. All. Maurizi 6

Arbitro: Matteo di Sala Consilina 6 Guardalinee: Lembo-Nicodemo

Reti: 26’pt Kerjota, 1’ st Del Mastro, 16’ st Lonardo

Note: Spettatori 5.115. Amm. Eusepi (S), Del Mastro (R.C.), Barberini (R.C.), Camilli (R.C.), D’Eramo (S). Angoli 7-5 per la Samb. Recupero 2’ pt, 9’ st

La Samb cala il tris al Riviera delle Palme, Nel giorno della festa del Patrono San Benedetto Martire e del ritorno dopo 38 anni allo stadio di Sauro Fattori, autore dell’ultimo gol all’Ascoli nel derby del 5 gennaio 1986, i rossoblù sconfiggono per 2-1 il Roma City. Passati in vantaggio con Kerjota al 26’ pt, autore di un coast to coast di rara efficacia concluso con sinistro a giro di mortifera esecuzione, si fanno raggiunge dagli ospiti dopo appena 55 secondi dall’inizio della ripresa. E’ Del Mastro ad indovinare l’angolino basso dove Orsini nono può arrivare. Eusepi e compagni colpiti a freddo sbandano paurosamente per una decina di minuti con l’undici di Agenore Maurizi che crede nel colpaccio creando mischie in area senza però esiti positivi.

Ripresasi dallo shock la Samb trova il gol della vittoria al 16’ st con il giovane Lonardo al secondo centro stagionale con un imperioso stacco aereo su corner battuto da Guadalupi. L’attaccante classe 2005 sta crescendo di partita in partita in modo esponenziale. E questa è una buonissima noitizia per i rossoblù. La Roma City non ci sta e si getta in avanti alla ricerca del pareggio. Palladini ordina di rinserrare le fila e Mancinelli che lo sostituiva in panchina risponde presente.

Dentro Zini al posto di Eusepi a fermare l’ottimo Hernandez con il 2005 Toure che si piazza in mediana. La Samb passa così ad un coperto 4-1-4-1. Al 32’ st è bravo Pappalardo a smanacciare una conclusione di Kerjota. La Roma City si riversa in avanti con la Samb che chiude tutti gli spazi, rinforzando la mediana con l’inserimento di Lulli (al suo esordio in campionato) al posto di un generosissimo Candellori. Nei nove minuti di recupero concessi dall’arbitro i rossoblù reggono l’urto della Roma City e possono così festeggiare un successo importante per la classifica e per il morale, frutto di concretezza e tanta determinazione.

Benedetto Marinangeli