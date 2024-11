La Samb sfata il tabù Vigor e scappa. Una perla di Lonardo vale la vetta in solitaria

sambenedettese

1

vigor senigallia

0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 7; Chiatante 6 (49’ st Toure sv), Gennari 6,5, Zini 6,5, Orfano 6; Guadalupi 6,5, Candellori 6,5; Battista 6 (34’ st Fabbrini sv), Lonardo 7 (24’ st D’Eramo 6), Kerjota 6; Eusepi 6. A disp. Semprini, Lulli, Evangelisti, Bouah, Toure, Tataranni, Moretti. All. Palladini 6,5

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto 6; Mancini 6, Rotondo 6 (14’ st Ferrara 6), Magi Galluzzi 6, Diop 6 (24’ st Idaro 6); Gabbianelli 6, Gonzales 6, Mancini 6; Pjetri 5,5, Pesaresi 5,5 (30’ st D’Errico sv), Stecconi 5,5 (1’ st Kone 6); A disp. Campani, Alessandroni, Di Sabatino, Subissati, Beu. All. Clementi 6

Arbitro: D’Agnillo di Vasto 6 Guardalinee: Cirillo-Di Curzio

Rete: 9’ pt Lonardo

Note – Consegnato dal capitano Eusepi un mazzo di fiori alla Croce Verde per la scomparsa del volontario Roberto Ciabattoni. Presenti sugli spalti le vecchie glorie rossoblù Paolo Beni, Dante Bendin, Nicola Ripa, Ivo Di Francesco e Maurizio Simonato. Spettatori 5.694. Amm. Pesaresi (VS), Rotondo (VS), Gonzales (VS), Fernandez (VS), Guadalupi (S). Angoli 6-2 per la Samb. Rec. 1’ pt, 6’ st

La Samb sfata il tabù Vigor Senigallia. Basta un eurogol del 2005 Lonardo all’ 8’ pt per battere la bestia nera dei rossoblù negli ultimi due anni. Ben tre sconfitte consecutive compresa quella in Coppa Italia dello scorso 6 novembre.

Samb con quattro under in campo con Orsini tra i pali, Chiatante e Orfano sulle corsie esterne difensive e Lonardo a ridosso di Eusepi in avanti. Il tutto dovuto alle assenze di Pezzola, Baldassi e Paolini infortunati. Classico 4-2-3-1 per Palladini che in fase difensiva diventa 4-4-2. Dopo l’ottima prestazione di Chieti, la Samb è chiamata a ripetersi. Clementi, tecnico della Vigor Senigallia conferma il canonico 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Pjetri, Pesaresi e Stecconi. Grande l’emozione all’ingresso in campo del rossoblù Sabah Kerjota che in maglia vigorina, nelle ultime stagioni, ha totalizzato 71 presenze mettendo a segno 19 reti. La partita si sblocca al 9’ con il baby Lonardo al settimo centro stagionale che non dà scampo a Ribierto dopo una bella combinazione con Eusepi. E’ la Samb comunque a tenere in mano il pallino del gioco con Orsini che non deve compiere interventi di rilievo.

Nella ripresa mister Clementi inserisce tutto il suo potenziale offensivo ed al 28’ è superlativo Orsini a chiudere la porta su una incursione dell’ex Ferrara. La Vigor ci prova a raggiungere il pari, con la Samb che regge bene l’urto. I rossoblù falliscono al 43’ st l’occasione per chiudere il match. Rapida ripartenza con Candellori che servito da Kerjota solo davanti a Roberto si fa respingere in angolo la conclusione, con Guadalupi solo a porta vuota. I rossoblù portano a casa i tre punti che gli permettono di tornare in solitario in vetta alla classifica.

Benedetto Marinangeli