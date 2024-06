La scalinata Leopardi inizia a prendere forma

Sta prendendo nuova forma con una straordinaria bellezza, la scalinata ‘Giacomo Leopardi’ che collega corso Vittorio Emanuele con i giardinetti tra via Candido Augusto Vecchi e viale De Gasperi. Una scalinata che in queste ore si sta arricchendo con la nuova decorazione in ceramica. Una scalinata che rappresenterà nel migliore dei modi la ‘Ascoli Città della Ceramica’ e che sarà uno dei fiori all’occhiello del centro storico. I lavoro eseguiti dalla ditta Panichi hanno avuto una accelerata grazie al grande lavoro fatto dai dieci ceramisti ascolani di ArtAp che hanno prodotto le mattonelle di dimensioni 15x20 cm che gli operai dell’impresa Panichi stanno ora provvedendo a sistemare alternando le figure di fiori, animali, sestieri quintanari e altri temi con frasi della poesia di Cagnucci ‘Ascoli miè bella’.

Una immagine di grande impatto con un intervento inserito nel piano delle opere pubbliche caratterizzare con produzioni artistiche proprie della città di Ascoli. Le piastrelle di maiolica ascolana sono già state installate, e probabilmente già oggi ci sarà l’inaugurazione ufficiali. Una soluzione per rendere quella zona ulteriormente attrattiva e, al tempo stesso, per andare a scoprire e promuovere, anche agli occhi dei turisti, un altro degli aspetti caratteristici del territorio ascolano, quale, appunto, la lavorazione della ceramica. Un settore che vanta un’importante tradizione a livello cittadino, come dimostra anche la presenza di uno specifico museo situato in piazza San Tommaso. Congratulazioni quindi ai dieci ceramisti, che sono : Anna Maria Falconi, Barbara Tomassini. Patrizia Bartolomei, Cinzia Cordivani, Andrea Fusco, Barbara Petrelli, Luciano Caponi, Giulia Alesi, Giuseppina Di Spurio, Barbara Collina.

Valerio Rosa