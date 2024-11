La statua in bronzo di Mario Rivosecchi trasloca sul lungomare

Con il rifacimento del lungomare e con l’intento di impreziosire la nuova realizzazione, l’amministrazione comunale di Grottammare ha deciso di spostare la scultura della statua che Pericle Fazzini dedicò all’illustre concittadino e suo amico, Mario Rivosecchi. Dal parco della Madonnina l’opera bronzea è stata installata nel nuovo lungomare. "Nel novembre 1994 l’allora amministrazione Massimo Rossi, per omaggiare Mario Rivosecchi, in un luogo fonte di ispirazione per lo stesso artista, volle installare nei pressi del parco della Madonnina, dove forma un crocevia, con intitolazione stradale quale "Largo Rivosecchi" – scrive nell’interrogazione la consigliera Federica Concetti di ’Grottammare c’è’ –. La presenza della statua, fa parte del percorso delle opere fazziniane, dislocate nei vari luoghi della nostra città, e meta quindi di turisti che vengono per visitare questi luoghi suggestivi". La consigliera comunale, ora, interroga l’amministrazione per sapere le motivazioni dello spostamento, evidenziando i rischi dovuti ai possibili danni per l’opera d’arte derivanti all’esposizione alla salsedine e se gli amministratori hanno intenzione di ricollocare la statua nel suo luogo originario.