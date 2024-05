La stella al merito. Maestri del Lavoro, ecco chi nel Piceno è premiato dal Quirinale

Sono sette i nuovi Maestri del Lavoro della Provincia di Ascoli che questa mattina alle ore 10, all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, verranno insigniti con decreto del Presidente della Repubblica con la decorazione della "Stella al Merito del Lavoro". Si tratta di cinque uomini e due donne: Alessandro ‘Sandro’ Avigliano dirigente ascolano da 37 anni presso la Magazzini Gabrielli Spa; Giulio Baldassarri di Colli del Tronto, da 40 anni funzionario presso Conad Adriatico; Enrico Calcinaro di Ascoli, pensionato e già per 27 anni dirigente presso CIIP spa; Mario Schiavi di Castorano, funzionario presso Nielsen Services Italy srl; Sandro Troiani di Monteprandone, operaio da 39 anni presso Mecaer Aviation Group spa; Eliana Vagnoni di Colli del Tronto, pensionata e già impiegata per 40 anni presso Avery Dennison RIS Italia srl; Paola Vallorani di Ripatransone, da 28 anni funzionario Banca Credito Cooperativo di Ripatransone e Fermano. L’onorificenza, istituita con il Regio Decreto 30 Dicembre 1923 e di cui appunto lo scorso anno sono stati celebrati i Cento Anni di costituzione, interessa, annualmente, sul territorio nazionale mille lavoratori o ex lavoratori dipendenti del settore privato, su una platea di oltre 18 milioni di dipendenti, di cui per il corrente anno 2024, ben 29 sono della Regione Marche e appunto 7 della provincia di Ascoli. A conferire i riconoscimenti sarà il Prefetto di Ancona Saverio Ordine, per conto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un prestigioso riconoscimento, consegnato per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

Soddisfazione è stata espressa dal Console dei Maestri del Lavoro di Ascoli, Giorgio Fiori che, anche a nome di tutto il consiglio direttivo del Consolato piceno-fermano, si è personalmente complimentato con i neo insigniti e sarà presente alla cerimonia di Ancona, con il segretario Alfredo De Marco, per portare anche il saluto a tutti i 29 insigniti della Regione, nella sua veste di Console delle Marche. La cerimonia, come già per altre precedenti analoghe occasioni, avrà luogo come detto presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana, alla presenza delle massime autorità regionali ed i nuovi insigniti saranno accompagnati per l’occasione dai propri familiari, dai referenti delle loro aziende, nonché dai sindaci dei comuni di residenza. una mattinata di grandi emozioni per rendere merito a chi ha fatto della passione per il proprio lavoro una vera ragione di vita.

Valerio Rosa