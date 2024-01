La vignetta di Petrax

Una commovente serata dedica al ricordo dell’ex sindaco e assessore alla cultura di Amandola Avelio Marini, deceduto all’età di 70 anni a Roma a settembre dello scorso anno. Un personaggio molto apprezzato dalla comunità amandolese e non solo, ma anche dai colleghi che con lui hanno condiviso battaglie politiche e progetti per lo sviluppo del territorio. Alle 18 di giovedì infatti, nella sala mostre dell’ex Collegiata di Amandola si è tenuto in incontro per ricordare Avelio Marini, presenti in sala oltre alle due figlie, due presidenti dell’allora provincia unica di Ascoli Piceno Pietro Colonnella e Massimo Rossi, ma anche consiglieri e assessori come Olimpia Gobbi e Renzo Offidani, il sindaco Adolfo Marinangeli, ma anche rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria del territorio. Gli ospiti hanno ricordato Avelio Marini come persona e come amministratore, le sue iniziative come assessore alla cultura, i passaggi amministrativi che portarono all’istituzione del Parco dei Sibillini e molto altro ancora. Al termine dell’incontro è stato proiettato anche in video documentario molto commovente di circa 30 minuti in cui è stata raccontata tutta la storia di Avelio Marini e il suo impegno verso il territorio a cui è rimasto sempre molto legato.