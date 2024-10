L’appello per l’affresco: "Rischia di scomparire"

Il Presidente della sezione ascolana ‘William Scalabroni’ di Italia Nostra, Gaetano Rinaldi, ha scritto una lettera al sindaco Marco Fioravanti, al vescovo Gianpiero Palmieri e al Sovrintendente Marche Sud, Giovanni Issini descrivendo lo stato della Chiesa di Santa Maria del Carmine e il Convento dei Carmelitani di Ascoli Piceno. "Ancora una volta – ha scritto il Professor Rinaldi – riteniamo di dedicare la nostra attenzione alle condizioni di degrado in cui versa la pregevole Chiesa di Santa Maria del Carmine notevole esempio di Architettura Barocca nella nostra città. In verità tutta la Chiesa meriterebbe un’attenta opera di restauro e recupero.

Ma, per il momento, ci preme segnalare la condizione di vero e proprio totale disfacimento del pregevole affresco che copre la calotta dell’abside della chiesa. Infatti, le probabili continue infiltrazioni di acqua stanno determinando la completa scomparsa dell’affresco realizzato dall’artista fiammingo Francesco De Legnis alla fine del ’600. Un’opera importante che ormai sta letteralmente scomparendo.Prima che ciò accada bisogna intervenire per eliminare le infiltrazioni d’acqua che provengono da qualche tegola rovinata del tetto sovrastante. Non riteniamo – ha concluso Rinaldi – che questa riparazione comporti un impegno economico stratosferico. Riteniamo che si debba rivolgere un caldo appello a qualche imprenditore della città perché intervengano con risorse evitando la scomparsa definitiva di un’opera d’arte".

