Largo alle bici, domenica torna la Granfondo

Ritorna il tradizionale appuntamento della Granfondo: la 15esima edizione della corsa ciclistica, organizzata dalle asd Bicigustando e Sbt Team, si disputerà domenica 21 aprile lungo due percorsi – uno lungo da 126 chilometri e uno breve da 87 chilometri – con partenza da viale Buozzi per scoprire l’entroterra piceno e ritorno in riviera attraverso il lungomare. Per permettere l’allestimento degli spazi di gara e lo svolgimento della stessa competizione, il comando di polizia municipale ha emesso un’ordinanza che andrà a modificare la mobilità cittadina. A partire da oggi, dalle 15, e fino a dopo la conclusione della manifestazione di domenica 21 aprile, saranno in vigore i divieti di sosta e di transito ai veicoli non autorizzati in piazza Giorgini (Rotonda), via Milanesi, viale Buozzi e parte di via Colombo. Domenica 21 aprile, dalle 6 fino a fine evento, saranno vietati sosta e transito dei veicoli anche in viale Marinai d’Italia, via Mazzocchi (esclusi i residenti), via Pasqualetti, via Fiscaletti, via Gramsci, via Marsala, via Manzoni, piazza Garibaldi, piazza San Giovanni Battista e lungo la corsia est di corso Mazzini (Statale 16) fino al confine con il comune di Grottammare. Saranno vietati transito e sosta anche sulla corsia ovest del lungomare, da largo Trieste fino a via Virgilio compresa, in via Trento, sulla via Panoramica, sulla bretella di Santa Lucia, in via Santa Lucia, via della Liberazione (corsia ovest), via Mamiani (corsia sud), via Sgattoni (corsia sud-ovest), viale dello Sport, via Ponchielli, via Serao e sulla rotatoria Roncarolo. Da sottolineare comunque che la corsia est del lungomare, quella che porta a nord, resterà aperta al traffico. In ogni caso, si raccomanda di impiegare percorsi alternativi evitando il transito nelle aree immediatamente adiacenti a quella interessata dalla manifestazione.