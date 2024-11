L’Ascoli cerca punti in Sardegna. Trasferta insidiosa contro la Torres

Torres-Ascoli sarà l’occasione messa sul piatto dell’attaccante Simone Corazza (9 centri) per tentare il controsorpasso su Cicerelli (10) nella classifica dei marcatori del girone b di serie C. Nel match in programma domani al Sanna di Sassari (avvio alle 15), il centravanti del Picchio proverà a tornare al gol dopo la battuta d’arresto avuta nell’ultima gara disputata e vinta 1-0 contro il Gubbio una settimana fa. In quell’occasione a generare la rete vincente era stato un maldestro intervento operato dal difensore rossoblù Pirrello, intervenuto sul traversone basso messo dalla sinistra da Cozzoli. La sfortunata deviazione era finita per beffare tutti, compreso il portiere degli umbri. Nel corso della ripresa però Corazza, dopo essere rimasto nell’anonimato per quasi tutto il primo tempo, si era acceso di colpo come un vero condor d’area di rigore. E qui non è mancata un po’ di sfortuna. Il 33enne infatti ha avuto due ghiotte occasioni per lasciare ancora il segno. In una però purtroppo aveva trovato la pronta e provvidenziale risposta dell’estremo difensore Venturi. In quel frangente, mentre molti bianconeri avevano invocato invano il gol del raddoppio, nessun dubbio c’era stato per l’arbitro e il suo assistente. Diverso il caso dell’altra situazione di gioco dove invece il bomber era riuscito a superare l’ultimo baluardo del Gubbio. A vanificare tutto un fuorigioco segnalato e che ancora oggi qualche dubbio forse lo ha lasciato. Fatto sta che la frenata di Corazza ha permesso a Cicerelli di superarlo grazie al gol vittoria che ha permesso alla Ternana di battere 2-1 in trasferta a Carpi. In questo turno di campionato che ha preso ufficialmente il via ieri sera i due bomber torneranno a sfidarsi sui due binari che correranno in parallelo nelle altrettante sfide che li vedranno impegnati. Entrambi scenderanno in campo domani alla stesso orario. L’attaccante dell’Ascoli sarà chiamato a sorprendere la retroguardia sarda della Torres con i suoi soliti tagli sul primo palo e la freddezza mostrata in area avversaria. Cicirelli invece potrà farsi forte con la spinta del pubblico di casa e le maggiori occasioni create dai suoi compagni nel confronto col Milan Futuro in programma al Liberati. In queste ultime ore che dividono il Picchio dalla delicata trasferta di Sassari il tecnico Mimmo Di Carlo, nel suo solito e imbarazzante silenzio intermittente, sta provando a sciogliere le ultime riserve. Senza attenderci grandi sorprese dal punto di vista della scelta del modul. Menna, Quaranta e il rientrante Tavcar restano in ballottaggio per un posto dal primo minuto al fianco di Gagliolo. Sulla corsia avanzata di destra l’infortunio di Tirelli (problema al ginocchio) potrebbe aprire la strada a uno tra Adjapong e Silipo.

Massimiliano Mariotti