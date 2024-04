L’Atletico Ascoli gode, Samb vergognosa

ATLETICO ASCOLI

2

SAMBENEDETTESE

1

ATLETICO ASCOLI (3-4-3): Canullo 6; Mazzarani 6.5, D’Alessandro 7, Feltrin 6; Camilloni 6, Vechiarello 7, Severini 6.5, Gerlero 6; Traini 6.5, Ciabuschi 7.5 (42’st Cesario sv), Minicucci 7 (25’st Olivieri 6). A disp.: Torregiani, Valentino, Ceccarelli, Pinto, Pedrini, Andreucci, Clerici. All. Seccardini 6.5

SAMB (3-4-1-2): Ascioti 5; Zoboletti 6, Sirri 7, Pezzola 6 (40’st Bontà sv); Senigagliesi 6, Barberini 6.5 (21’st Fabbrini 5), Arrigoni 6, Pietropaolo 5 (10’st Chiatante); Mbaye 6 (27’st Lonardo 5); Senigagliesi 6, Tomassini 7, Martiniello 5 (27’st Scimia 5). A disp.: Coco, Paolini, Toure, Cardoni. All. Maurizio Lauro 5

Arbitro: Pasculli di Como 6.5

Reti: 19’ pt Tomassini, 41’ pt Ciabuschi, 17’ st Minicucci

Note. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovane calciatore Mattia Giani. Spettatori 500. Ammoniti: Martiniello (S), Barberini (S), Seccardini (A), Gerlero (A), Lauro (S). Angoli: 5-4. Recuero: 1’ pt, 6’ st.

Ascoli

L’Atletico Ascoli vince il derby con la Sambenedettese e si regala l’aritmetica permanenza in Serie D. Non male per la matricola del Patron Graziano Giordani in un girone con tante squadre di grandi città dalle giustificate ambizioni. Dall’altra parte la Samb, alla terza sconfitta consecutiva, dopo l’Aquila e Campobasso, è sembrata davvero priva di grandi motivazioni e i soli due punti conquistati nelle ultime sei giornate sono lo specchio di una formazione comunque in difficoltà. La vittoria dell’Atletico Ascoli è meritata per l’atteggiamento più propositivo. Bianconeri subito vicino al gol con Vechiarello che colpisce l’incrocio dei pali su calcio di punizione dal limite. La Samb passa in vantaggio due minuti dopo. Errato disimpegno difensivo di Feltrin con Barberini che crossa al centro e Tomassini di testa batte l’incolpevole Canullo. Dodicesimo centro per il bomber della Samb. L’Atletico reagisce con Minicucci la cui conclusione viene respinta con difficoltà dall’estremo difensore rossoblù Ascioti, ma nessun bianconero è pronto sulla ribattuta. Al 43’ i bianconeri giungono al pareggio. Severini crossa per la testa di Ciabuschi, il portiere Ascioti sbaglia il tempo dell’uscita e il centravanti di Piazza Diaz insacca di testa la sua undicesima rete stagionale. Nella ripresa è subito Atletico Ascoli con Ascioti che salva il risultato su una conclusione di Traini a botta sicura. Sul corner Vecchiarello colpisce la parte alta della traversa. Al 17’ i bianconeri raddoppiano con una gran conclusione da fuori area di Minicucci che si insacca all’incrocio dei pali. L’Atletico Ascoli sfiora il tris con Ciabuschi lanciato da D’Alessandro e anticipato dall’uscita di testa fuori area del portiere Ascioti. Ci prova Sirri che nel finale gioca da centravanti aggiunto, ma il suo colpo di testa su corner di Senigagliesi spedisce il pallone alto sulla traversa. E così nel recupero è il 2004 Camilloni in azione di contropiede a cercare la sua soddisfazione personale, ma la conclusione finisce sul fondo. Finisce 2-1 con l’Atletico Ascoli a festeggiare l’aritmetica salvezza e i calciatori della Samb a testa bassa e dopo il terzo ko consecutivo.

Valerio Rosa